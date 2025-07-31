Дятлова: побелкой деревьев занимаются жители «из нашего советского прошлого»

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Власти Калининграда не имеют отношения к побелке деревьев в городе, средства на эти цели в муниципальном бюджете не предусмотрены. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о том, зачем в Калининграде до сих пор белят деревья и кто этим занимается, задал сити-менеджеру один из местных жителей.

«Уходом за зелёными насаждениями занимается наша МБУ „Чистота“. Работы по содержанию деревьев находятся в муниципальном задании данного учреждения. Денежные средства на побелку не выделяются и в муниципальном задании не предусмотрены. Если вы видите в Калининграде побеленные деревья, то это сделано, наверное, неравнодушными жителями города, которые из нашего советского прошлого привыкли белить деревья. Мы, конечно, жителей не наказываем, административного штрафа за это нет», — ответила Дятлова, добавив, что деревьям указанная процедура не вредит.

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