Начальник отдела кадров Янтарного комбината: никто не хочет работать слесарем

Государству необходимо заняться популяризацией рабочих профессий, поскольку в настоящее время молодежь не хочет идти в слесари, а хочет «работать в Instagram*». Такое мнение высказала начальник отдела кадров Калининградского янтарного комбината Анна Новова в ходе рабочей сессии «Ремесло 2.0», которая прошла в рамках VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



«Никто не хочет работать слесарем — это рабочая специальность. Все хотят работать в Instagram*, в рубашке, красиво. К сожалению, это так. Сейчас нет популяризации работника, рабочего класса, как это было раньше. Помните эти красивые плакаты „За труд“, сейчас их нет. Раньше было не стыдно надеть форму, когда ты молодой. Сейчас средний возраст слесаря на Янтарном комбинате — 49 лет, но при этом средний возраст специалиста либо менеджера — 36», — рассказала Анна Новова.

По её мнению, человек, получая рабочую профессию, должен гордиться ею и понимать, что «он частица большой страны». «И что вся система, которая движется, она существует также благодаря ему. Но пока, как правильно говорили коллеги, эта система не будет работать едино, поезд не пойдет по тем рельсам, которые мы себе сейчас нарисовали», — добавила Новова. Она также обратила внимание, что «всё начинается с родителей, из семьи», а там берут многое «из телевизора», поэтому пока власти страны не включатся в решение вопроса с популяризацией рабочих специальностей, ситуация не изменится.

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ