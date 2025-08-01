Погода в Калининградской области 1 августа

Пятница, судя по прогнозам, будет умеренно дождливой при комфортной температуре +22°C. Как сообщает Гидрометцентр России, 1 августа в Калининградской области будет пасмурно с высокой вероятностью эпизодического дождя. Слабый юго-западный ветер будет не более двух метров в секунду. Ночная температура с дневных +22°C может опуститься до +14°C. К ночи ветер изменит направление на южное, но не усилится. Атмосферное давление ниже нормы — 754 мм ртутного столба.

Прогноз на пятницу, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает слабые дневные дожди в западной части региона, и умеренные в восточной. К ночи дождь будет слабым на всей территории области.

Традиционно прохладнее всего будет на побережье: в Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске в районе +20°C. Синоптики обещают, что в остальных муниципалитетах Калининградской области будет сразу на три градуса теплее.

Ночью прогревшееся море обеспечит прибрежным городам +16°C, зато в районе Калининграда, Полесска и Мамоново будет всего до +11°C, а в Багратионовске и вовсе +10°C. Восточнее ожидается до +13°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортной в плане температуры пятнице.

Утром в Калининграде будет в районе +17,6°C, днём она поднимется до 21,3°C, а вечером до +18,9°C. В течение суток обещают влажность на уровне 88%. Днём, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается, зато к вечеру обещают незначительные осадки.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» также обещает умеренную погоду с периодическими дождями и плавным потеплением к выходным.

«Первые числа августа продолжат умеренный стиль июля без ощутимых температурных аномалий: в северной умеренной воздушной массе, связанной с барической ложбиной над Европой, ночи будут весьма прохладными, а дни комфортными. Осадки будут носить локальный и кратковременный характер (по крайней мере в пятницу и субботу), а значит мы не увидим затяжных обложных дождей, полностью препятствующих пляжному отдыху и планам на природе, но стоит быть готовым к внезапным осадкам и как минимум брать с собой зонты», — советуют эксперты сообщества.

Днём в Калининграде и области синоптики обещают +20...+23°C (на побережье +19...+20°C), переменную облачность/облачно с прояснениями и локальные кратковременные дожди с вероятностью гроз. Вечером осадки маловероятны. Ветер преимущественно юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с).