Разбитый тротуар на Литовском валу обещают отремонтировать в текущем году

Тротуар на Литовском валу, на состояние которого калининградцы жалуются более десятка лет, обещают отремонтировать в текущем году. О том, что конкурсная документация на его ремонт уже готовится, сообщила пресс-служба мэрии города, отвечая на очередную жалобу жителя, заявившего, что вид тротуара вызывает «испанский стыд перед туристами».

«В 2025 году запланирован ремонт тротуаров на Литовском валу: чётная сторона („Кронпринц“) — от улицы Пионерской до Московского проспекта; от улиц Гагарина-Фрунзе до Московского проспекта — обе стороны, — ответили в пресс-службе. — Точные даты определятся по итогам конкурса, который сейчас готовится, и заключения контракта с победителем».

Напомним, что в декабре 2023 года Антон Романов, бывший тогда в должности зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры (сейчас он возглавляет этот комитет — прим. «Нового Калининграда») сообщал, что Литовский вал в Калининграде планируют сузить с четырех до двух автомобильных полос, чтобы обустроить тротуары по обеим сторонам улицы. Он отметил, что сужение предусматривает комплексная схема организации дорожного движения (на период 2019-2035 гг).

«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — заявлял тогда Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».