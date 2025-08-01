СМИ: средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей

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Средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила 99,4 тысячи рублей до вычета налога. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое проанализировало данные Росстата.

Наибольшая средняя номинальная зарплата среди регионов весной была на Чукотке (193,8 тыс. руб.), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской областях (148,5 тыс.).

Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тыс. руб.), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

2 года назад средняя заработная плата до вычета налога составляла 72,5 тыс. руб.

В мае в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 75 299,6 руб. По данным Калининградстата, по сравнению с апрелем она понизилась на 0,8%.

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