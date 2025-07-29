В Калининградской области снизился размер среднемесячной зарплаты

В мае в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 75 299,6 руб. Как отмечает Калининградстат, по сравнению с апрелем она понизилась на 0,8%.

По информации службы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата выросла на 14,6%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2025 года составила 102,2% к уровню мая 2024 года и 98,6% — к уровню апреля 2025 года», — добавил Калининградстат. Кроме того, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-мае 2025 года, составила 72 498,4 руб. (+17,4% за год).

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 129 678,1 рубля, что на 78,9% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (111,8 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (98,6 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (92,4 тыс.).