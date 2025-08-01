В Калининграде началось испытание новых электромаршруток (фото)

В Калининграде начали испытывать электромаршрутки. О том, что этот вид транспорта с начала августа может появляться в различных районах города, «Новому Калининграду» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы хотим прежде, чем покупать, посмотреть, как они ведут себя в наших условиях. Эти маршрутные такси посмотрят наши техники и водители. Как только мы это потрогаем и поэксплуатируем, у нас будет суждение, нужно нам это или не нужно в хозяйстве», — пояснила Дятлова.

Поставщиком электромаршруток выступила нижегородская «Группа ГАЗ». В пресс-службе мэрии города уточнили, что испытание будет продолжаться до конца сентября, и в нём принимает участие всего одна маршрутка.

О планах провести в Калининграде испытание электромаршруток горвласти сообщали ещё в мае 2024 года.

«Мы не можем полностью отказаться от автобусов малого класса, потому что архитектура улиц Калининграда не позволяет сегодня на некоторых улицах запустить автобусы большого класса, — поясняла тогда Елена Дятлова. — Мое предложение было — давайте посмотрим на электробусы малого класса, их потестируем по городу, как они будут себя вести на улично-дорожной сети. Для чего? Чтобы потом взвешенно принимать решение, что нам необходимо для города».