Ростех: янтарь — один из символов России наряду с матрешками и хохломой

Янтарь является одним из символов России, частью культурного кода страны. Калининградский янтарный комбинат — крупнейший добытчик сырья в мире, заявил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко на пленарной сессии VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» на ВДНХ в Москве.



«Стратегическая значимость янтарной отрасли для России заключается не только в цифрах и экономических выкладках. Янтарь — это часть нашего культурного кода, один из символов страны, наряду с матрешками, хохломой и гжелью», — сказал Евтушенко.

Исполнительный директор госкорпорации также отметил, что в 2013 году на Калининградском янтарном комбинате было добыто 250 тонн янтаря, в настоящее время добывается ежегодно 600 тонн, производится 140−175 тысяч ювелирных изделий в год. Доля рынка ювелирных изделий РФ, по словам Евтушенко, составляет 37%. Мировой спрос на ювелирные изделия из янтаря постоянно растёт. Самыми активными потребителями традиционно являются Китай и Ближний Восток. Кроме того, янтарное сырье используется в фармацевтике, косметической промышленности, лакокрасочной и электротехнической промышленности.

Отметим, что международный форум янтарной промышленности «Amber Forum» проводится в восьмой раз. Ранее он проходил в Светлогорске, в 2025 году Калининградский янтарный комбинат перенес его в Москву на ВДНХ.