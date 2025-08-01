МВД предупреждает о новой мошеннической схеме с фейковыми ссылками в Telegram

Мошенники для получения контроля над устройствами пользователей используют троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне СВО. Об этом сообщает УБК МВД России.

«Злоумышленники создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android. С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т.д., а также банковским приложениям и мессенджерам», — рассказывают в ведомстве.

В целях безопасности пользователям рекомендуют отключать автозагрузку файлов в Telegram и проверять формат документов.