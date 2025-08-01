Власти о Зоологическом сквере: «Откроем в следующем году, чего бы это ни стоило»

Зоологический сквер в границах улиц Шота Руставели — Носова — Брамса, реконструкцию которого должны были закончить ещё два года назад, обещают открыть для посетителей в 2026 году. Об этом «Новому Калининграду» заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Работы должны были закончить ещё в 2023 году, — напомнила Дятлова. — Сейчас у нас делается экспертное заключение по решению суда. В августе только будет готов вывод эксперта о выполненных работах. Сейчас мы не можем туда выйти и что-то переделать, потому что работает эксперт. Когда мы сталкиваемся с недобросовестностью подрядчика, мы уходим в суды. В этот момент мы не можем подходить к объекту».

Директор зоопарка Светлана Соколова добавила, что на сегодняшний день на этом объекте сменилось два подрядчика.

«Семь лет моей жизни ушло на этот объект, начиная с написания заявки и её подачи», — призналась она.

«Мы закончим этот объект в следующем году, чего бы нам это ни стоило, — продолжила Дятлова. — Если решение будет в нашу пользу, то всевозможные финансовые санкции мы предъявим подрядной организации. Есть такое слово „репутация“, она зарабатывается годами, и я очень хочу верить в то, что люди, которые не готовы работать на муниципальных контрактах, не будут выходить на торги».

В начале этого года глава администрации выражала надежду, что объект откроется в 2025 году. Тогда же она уточняла, что заказчиком по нему является Калининградский зоопарк, а претензии, по её словам, были выставлены зеленоградской компании «Еврокомфорт», с которой зоопарк ранее расторгал договор.

В октябре 2022 года стало известно, что реконструкцию участка Калининградского зоопарка, расположенного в границах улиц Шота Руставели — Брамса — Носова, будет доделывать другой подрядчик.

По итогам торгов на реконструкцию сквера победителем стало ООО «Еврокомфорт», снизившее начальную цену контракта с 20 до почти 14,9 млн. Подрядчику предстояло завершить работы в течение 130 дней, однако с задачей, по мнению горвластей, он не справился.

Изначально на реализацию проекта выделялось 821,8 тыс. евро или 53,4 млн рублей по программе приграничного сотрудничества Польши и России. О первых серьезных проблемах на объекте, возникших из-за отсутствия цемента, Светлана Соколова рассказывала еще в октябре 2021 года.