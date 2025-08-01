Власти Калининграда: ремонт дороги и тротуара на Летней сделаем в этом году

Ремонт проезжей части и тротуаров на улице Летней в Калининграде запланирован на 2025 год. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на своей странице «ВКонтакте», ссылаясь на комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ходе ремонта предусмотрено устройство парковочных мест от улицы Коммунистической до Иртышской. На сегодняшний день, как уточняется, готовится конкурс по отбору подрядчика.