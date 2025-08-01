Власти Калининграда: ремонт дороги и тротуара на Летней сделаем в этом году

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Ремонт проезжей части и тротуаров на улице Летней в Калининграде запланирован на 2025 год. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на своей странице «ВКонтакте», ссылаясь на комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ходе ремонта предусмотрено устройство парковочных мест от улицы Коммунистической до Иртышской. На сегодняшний день, как уточняется, готовится конкурс по отбору подрядчика.

Отметим, что в конце апреля этого года МКУ «Калининградская служба заказчика» выставило закупку на разработку рабочей документации по обустройству наружного освещения на участке от ЖК «Белый сад» и дома № 70 на ул. Летняя до школы № 46 (ул. Летняя, 48) в Калининграде. Максимальная цена контракта 115,9 тыс. рублей. Победителем конкурса стала компания «Апатит», снизившая первоначальную цену контракта до 96,6 тыс. рублей.

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