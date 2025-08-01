В 2025 году в Калининградской области вынесли 166 решений о депортации мигрантов

Все новости по теме: Миграционный вопрос

В 2025 году в Калининградской области вынесли 166 решений о депортации мигрантов. Об этом пишет портал «Руград» со ссылкой на ответ УМВД региона на информационный запрос.

Полиция отметила, что в 2024 году составили 198 протоколов за незаконное привлечение мигрантов к труду. За первые шесть месяцев 2025-го УМВД провело девять оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. За весь 2024-й таких мероприятий было 15. С января по июнь 2025 года из-за нарушения миграционного законодательства было наложено почти 25,6 млн рублей в виде штрафов, а за весь прошлый год — порядка 31,7 млн рублей.

«В 2024 году УВМ УМВД выявлено и задокументировано порядка 10,4 тыс. административных правонарушений, так или иначе связанных с нарушением миграционного законодательства. За первое полугодие 2025 года таких правонарушений было порядка 5,8 тыс.», — отметил портал.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter