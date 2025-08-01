В 2025 году в Калининградской области вынесли 166 решений о депортации мигрантов. Об этом пишет портал «Руград» со ссылкой на ответ УМВД региона на информационный запрос.

Полиция отметила, что в 2024 году составили 198 протоколов за незаконное привлечение мигрантов к труду. За первые шесть месяцев 2025-го УМВД провело девять оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. За весь 2024-й таких мероприятий было 15. С января по июнь 2025 года из-за нарушения миграционного законодательства было наложено почти 25,6 млн рублей в виде штрафов, а за весь прошлый год — порядка 31,7 млн рублей.

«В 2024 году УВМ УМВД выявлено и задокументировано порядка 10,4 тыс. административных правонарушений, так или иначе связанных с нарушением миграционного законодательства. За первое полугодие 2025 года таких правонарушений было порядка 5,8 тыс.», — отметил портал.