Погода в Калининградской области 2 августа

В субботу, 2 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +24°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — юг, юго-запад. Атмосферное давление немного ниже нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 69%. Температура воды: 18,7°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 49 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +22°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +17°С. Небольшой дождь вероятен на востоке региона в ночные часы.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха достигнет отметки +17,9°С, днём потеплеет до +23,7°С, вечером похолодает до +20,5°С. Влажность — до 94%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, днём местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +21...+26°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром ожидается переменная облачность и местами возможны дожди (особенно у побережья). Днём в Калининграде и области до +21...+24℃, переменная облачность и по области вероятны локальные кратковременные дожди (преимущественно во второй половине дня и вечером). На побережье днём вероятность осадков низкая. Ветер преимущественно южный/юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с).