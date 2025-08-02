Губернатор рассказал, сколько услуг планирует оказать за год Фонд капремонта (фото)

Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных

Фонд капитального ремонта Калининградской области планирует оказать 1756 услуг за 2025 год. В первую очередь — в наиболее изношенных многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«За первое полугодие Фонд капитального ремонта выполнил порядка 430 видов работ и услуг: крыши, фасады, фундаменты и подвалы, инженерные сети, лифты и подсветка. И, конечно, у объектов культурного наследия. В этом году запланированы 202 работы и услуги по капремонту, из них 21 уже завершена», — говорится в сообщении.

В 2025 году Фонду капремонта Калининградской области значительно урезали субсидию, выделяемую региональным правительством. По сравнению с 2024-м она стала меньше на 316 миллионов рублей.