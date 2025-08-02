Смена воздушных масс: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Калининграде и области ожидается переменчивая синоптическая обстановка. Предварительный прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Погодные перспективы следующей недели: к середине (вторник, среда) на север Европы ожидается выход циклонической системы, которая будет закачивать к нам северные умеренные воздушные массы из Атлантики: похолодает до ~+16...+20°С в дневные часы, высока вероятность усиления ветра и осадков. Зато во второй половине недели на Европу переориентируется гребень антициклона, вдоль западной периферии которого наверняка протянется вынос южных умеренных/тропических воздушных масс, а значит где-то начиная с четверга/пятницы может потеплеть до +23...+25°С и выше», — говорится в сообщении.

В ближайшие часы ливни вероятны в Багратионовском районе, на участке побережья Балтийская коса — Донское (в том числе Балтийск, Янтарный). В Калининграде не стоит исключать повторения кратковременных дождей в вечерние часы.