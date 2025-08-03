В минприроды Калининградской области предупредили о начале гона у косуль

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У европейских косуль начинается период гона, когда самцы становятся агрессивными и опасными для человека. Об этом сообщают в телеграм-канале отдела охраны и использования объектов животного мира минприроды Калининградской области.

В ведомстве поясняют, что в этот период самцы теряют природную осторожность, перестают бояться людей, часто заходят в посёлки и на окраины городов, могут проявлять агрессию, особенно если их пытаются погладить или сфотографировать с близкого расстояния.

«Признаки опасности: самец не убегает, а приближается к человеку, выгибает шею, грациозно перебирает ногами (это не игра, а предупреждение об атаке!), может внезапно атаковать рогами», — говорится в сообщении.

В таком случае человеку категорически запрещено подходить к животному, пытаться сфотографировать с близкого расстояния, трогать и преследовать его. Необходимо не сокращать дистанцию, громко кричать, развести руки в стороны, чтобы казаться больше, постараться укрыться за деревом или кустом и не убегать, так как это может спровоцировать нападение.

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