Погода в Калининградской области 3 августа

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Днём в воскресенье, 3 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +23°C, на востоке области +27°C. На всей территории региона сильный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, гроза. Температура утром +21°C, днём +26°C, вечером +20°C. Влажность составит до 86%, давление — 759 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что до полудня будет малооблачно, лишь местами возможны кратковременные дожди (преимущественно в западной части области). «К обеду на побережье воздух прогреется до +23...+26°С, в Калининграде до +26....+28°С, по области до +27...+29°С! С 14:00-16:00 и далее ожидаем формирование гроз и интенсивных осадков по западу региона (Багратионовский, Гурьевский, Гвардейский, Зеленоградский районы, в том числе в Калининграде), далее ближе к вечеру грозы и ливни будут смещаться восточнее и достигнут севера, востока области (Неманский, Краснознаменский, Гусевский, Черняховский, Нестеровский, Озерский районы) лишь к ~17:00-00:00. После прохождения гроз похолодает до +19...+22°С», — рассказывают метеолюбители.

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