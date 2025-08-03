Погода в Калининградской области 3 августа

Днём в воскресенье, 3 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер южный, 3 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +23°C, на востоке области +27°C. На всей территории региона сильный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, гроза. Температура утром +21°C, днём +26°C, вечером +20°C. Влажность составит до 86%, давление — 759 мм.