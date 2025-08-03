В «Храброво» задерживается 29 рейсов, 2 отменены

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В аэропорту «Храброво» по состоянию на 09:53 3 августа задерживается 29 рейсов, 2 отменили. Информация об этом размещена на сайте воздушной гавани.

Задерживается 10 рейсов на вылет и 19 на прилёт. 9 из 29 задержанных самолётов выполняют рейсы по направлению Калининград-Санкт-Петербург.

Утром 3 августа в аэропорту «Храброво» сообщили об изменениях в расписании движения самолётов в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в «Пулково». В 09:01 по калининградскому времени аэропорт Санкт-Петербурга возобновил обслуживание рейсов.

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