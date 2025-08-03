МЧС: в Калининградской области в ближайшее время ожидаются гроза и град

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В Калининградской области днём 3 августа прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС Калининградской области в своём телеграм-канале.

«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза, ливневые дожди, местами град. Смещение с юго-запада на северо-восток. Сейчас гроза в окрестности Мамоново.Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении ведомства.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают: «С севера Польши смещается конвективная система, которая затронет запад региона: в течение ~1-2 часов ливни ждём в Мамоново, Ладушкине, на Балтйиской косе, в Балтийске, Светлом. В течение ~2 часов зона осадков может добраться до Светлогорска, Донского, Янтарного. Возможны грозы. Калининград зона осадков пока что проходит стороной, может задеть лишь западные районы города».

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