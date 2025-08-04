Фасад трамвайного депо в Калининграде планируют отремонтировать за 5,5 млн

АО «Калининград Гор-Транс» планирует отремонтировать фасад здания трамвайного депо на улице Киевской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена договора — 5 536 391 руб. Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме, заявки на участие принимаются до 18 августа. Подрядчик должен выполнить работы в течение 90 дней с даты заключения договора.
Согласно ведомости объёмов работ, необходимо демонтировать навес, отремонтировать наружные стены цокольного этажа, заделать трещины и оштукатурить стены на фасаде.
Ранее на ремонт помещений троллейбусно-автобусного депо на Киевской выделили 21 млн рублей.