Фасад трамвайного депо в Калининграде планируют отремонтировать за 5,5 млн

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АО «Калининград Гор-Транс» планирует отремонтировать фасад здания трамвайного депо на улице Киевской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 5 536 391 руб. Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме, заявки на участие принимаются до 18 августа. Подрядчик должен выполнить работы в течение 90 дней с даты заключения договора.

Согласно ведомости объёмов работ, необходимо демонтировать навес, отремонтировать наружные стены цокольного этажа, заделать трещины и оштукатурить стены на фасаде.

Ранее на ремонт помещений троллейбусно-автобусного депо на Киевской выделили 21 млн рублей. 

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