Погода в Калининградской области 4 августа

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Днём в понедельник, 4 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +21°C, на востоке области +23°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +17°C, днём +20°C, вечером +21°C. Влажность составит до 97%, давление — 760 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что утро понедельника встречает «преобладанием низкой слоистой облачности над регионом». "В течение дня появятся прояснения (переменная облачность/облачно с прояснениями), однако без локальных кратковременных дождей по области не обойдется — они будут не столь интенсивными и пройдут местами, но зонт все же стоит взять. Днем в Калининграде и области умеренные +20...+22°С, в прибрежной зоне и при осадках +18...+21°С. Ветер слабый/умеренный, — рассказывают метеолюбители.


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