Одеваемся не по-летнему: погода в Калининграде в первой половине недели

В понедельник, 4 августа, Калининградскую область покинет неустойчивая тропическая воздушная масса, на смену которой придет умеренный воздух с комфортными дневными температурами. Ко вторнику, пройдя через Атлантику и Британские острова, на север Европы выйдет глубокий атлантический циклон, фронтальный раздел которого пройдет в дневные часы с обильными дождями и откроет путь прохладной, влажной и неустойчивой воздушной массе из северной Атлантики. Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «после понедельника будет очень влажно, ветрено и прохладно, так что одеваться придется не по-летнему».

В понедельник днем ожидается температура до +20...+23°C (в прибрежной зоне +19...+21°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди (преимущественно утром и днем). Ветер юго-западный, слабый/умеренный (3-8 м/с).

Во вторник ночью +13...+16°C в Калининграде и области (на побережье +15...+17°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +17...+19°C (на востоке региона в первой половине дня до +20...+22°C), преимущественно облачно, ожидаются дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый/умеренный (3-8 м/с, на побережье в порывах до 10-12 м/с), днем и вечером на побережье свежий/сильный (8-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с. В Калининграде и области умеренный/свежий (6-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с.

В среду ночью в Калининграде и области +12...+15°C, переменная облачность, местами возможны дожди. Днем +17...+19°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, с утра до вечера ожидаются локальные кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный/западный, ночью в Калининграде и области умеренный/свежий (3-8 м/с), на побережье умеренный/сильный (7-12 м/с), в порывах до 12-14 м/с. С утра до вечера в Калининграде и области ветер свежий/сильный (6-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с. В прибрежной зоне в порывах до 14-17 м/с.

По предварительной информации, четверг станет «гораздо комфортнее» — вероятность осадков снизится, скорость ветра постепенно ослабнет, потеплеет до +20...+22°C. К пятнице по мере поступления южных умеренных воздушных масс вдоль западной периферии антициклона «есть все шансы увидеть летнее тепло» с температурами до +23...+25°C и выше.