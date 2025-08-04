На капремонт здания калининградского автовокзала выделяют 6,3 млн рублей

На капитальный ремонт здания автовокзала на ул. Железнодорожной для обеспечения доступа маломобильных групп населения в санитарно-гигиенические помещения выделяют 6,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, планируется отремонтировать системы вентиляции, водо- и электроснабжения, провести линии связи, шлейфы сигнализации, установить дымовые и ручные пожарные извещатели, а также выполнить отделку помещений.

Способ осуществления закупки — запрос котировок в электронной форме. Итоги подведут 5 августа. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2025 года, работы необходимо выполнить в течение 80 дней с даты заключения контракта.