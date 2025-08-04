В Калининграде водитель сбил 26 пролётов ограждения и выехал на тротуар (фото)

В Калининграде водитель сбил 26 пролётов металлического ограждения и две стойки с дорожными знаками. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Госавтоинспекции Калининградской области. «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства уточнили, что автомобиль в результате происшествия выехал на тротуар.

ДТП произошло на улице Гагарина 3 августа в 02:21. Машина марки «Рено» под управлением 29-летнего водителя двигалась со стороны Орудийной в направлении Совхозной. По сообщению ГАИ, скорость автомобиля была «не обеспечивающая постоянный контроль над движением». В районе дома № 114 на левостороннем закруглении дороги водитель наехал на бордюрный камень, сбил 26 пролётов металлического ограждения и две стойки с дорожными знаками.

«После чего элементами ограждения был поврежден автомобиль марки „Форд“ следующий со встречного направления. В результате ДТП водитель автомобиля „Рено“ госпитализирован. Причина аварии: Несоответствие скорости конкретным условиям движения», — отметили в Госавтоинспекции. Ведомство также сообщило, что часть металлического ограждения прошла насквозь в районе переднего пассажирского места. «Хорошо, что никого рядом с водителем не было», — резюмировали в ГАИ.