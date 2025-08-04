Стоимость нового медвежатника для Калининградского зоопарка выросла на треть

Стоимость нового медвежатника для Калининградского зоопарка выросла на треть
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Реконструкция Калининградского зоопарка

Начнут ли строить медвежатник в Калининградском зоопарке на месте вольера, где сейчас содержатся благородные олени, будет ясно при обсуждении бюджета на 2026 год. Об этом журналистам во время выезда в зоопарк сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Во время экскурсии по зоопарку его директор Светлана Соколова отметила, что стоимость реконструкции выросла до 460 млн рублей (в 2023 году начальная сумма контракта равнялась 334 млн рублей). Она напомнила, что на территории собираются построить грот и бассейн с подводным обзором.

«Здесь будет совместное содержание медведей и волков, это объект, аналогов которому в стране нет», — отметила Соколова.

Елена Дятлова назвала публичное обсуждение проекта «запрещённым приёмом» и рассказала, что такое крупное финансовое вливание возможно лишь после одобрения депутатами при защите бюджета на 2026 год.

«Это не потому, что мы не хотим вкладывать деньги в зоопарк, — сообщила глава администрации. — С другой стороны, имеют значение только те изменения, которые поддерживаются жителями».

Ближе к концу выезда Дятлова отметила, что ей самой хотелось бы приступить к реконструкции медвежатника, поэтому за средствами, скорее всего, придётся обращаться к губернатору.

«Именно при формировании бюджета мы выбираем приоритеты и смотрим, что можем себе позволить. Конечно, будем обращаться к губернатору, чтобы через региональную программу „Культура“ были предусмотрены денежные средства на реконструкцию зоопарка», — добавила она.

В конце 2023 года строительство нового вольера для содержания волков и медведей в Калининградском зоопарке решили отложить на 2025 год. Об этом на заседании комиссии по социальной политике горсовета сообщала начальник отдела культуры городской администрации Арина Шарафеева.

Отметим, что на участие в четырёх закупках зоопарка на реконструкцию бывшего лосятника за 334 млн рублей не было подано ни одной заявки.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter