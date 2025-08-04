Стоимость нового медвежатника для Калининградского зоопарка выросла на треть

Начнут ли строить медвежатник в Калининградском зоопарке на месте вольера, где сейчас содержатся благородные олени, будет ясно при обсуждении бюджета на 2026 год. Об этом журналистам во время выезда в зоопарк сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Во время экскурсии по зоопарку его директор Светлана Соколова отметила, что стоимость реконструкции выросла до 460 млн рублей (в 2023 году начальная сумма контракта равнялась 334 млн рублей). Она напомнила, что на территории собираются построить грот и бассейн с подводным обзором.

«Здесь будет совместное содержание медведей и волков, это объект, аналогов которому в стране нет», — отметила Соколова.

Елена Дятлова назвала публичное обсуждение проекта «запрещённым приёмом» и рассказала, что такое крупное финансовое вливание возможно лишь после одобрения депутатами при защите бюджета на 2026 год.

«Это не потому, что мы не хотим вкладывать деньги в зоопарк, — сообщила глава администрации. — С другой стороны, имеют значение только те изменения, которые поддерживаются жителями».

Ближе к концу выезда Дятлова отметила, что ей самой хотелось бы приступить к реконструкции медвежатника, поэтому за средствами, скорее всего, придётся обращаться к губернатору.

«Именно при формировании бюджета мы выбираем приоритеты и смотрим, что можем себе позволить. Конечно, будем обращаться к губернатору, чтобы через региональную программу „Культура“ были предусмотрены денежные средства на реконструкцию зоопарка», — добавила она.

В конце 2023 года строительство нового вольера для содержания волков и медведей в Калининградском зоопарке решили отложить на 2025 год. Об этом на заседании комиссии по социальной политике горсовета сообщала начальник отдела культуры городской администрации Арина Шарафеева.