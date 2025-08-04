Губернатор: мебельная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от санкций

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Мебельная отрасль Калининградской области оказалась одной из самых пострадавших от экономических вызовов. Об этом на встрече с представителями индустрии заявил губернатор Алексей Беспрозванных, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В своё время отрасль показывала очень неплохие темпы развития, заслуженно считалась одной из лучших в стране. Но за последние годы ощутимо снизила обороты. Но даже в нынешней непростой ситуации наши мебельщики сохраняют высокий производственный потенциал, обеспечивают работой значительное число жителей Калининградской области — свыше одной тысячи двухсот человек. Поэтому считаю крайне важным принять все возможные меры для её восстановления и развития», — заявил губернатор.

Глава региона поручил разработать план поддержки мебельщиков. Профильные региональные министры должны подготовить полноценную аналитику по отрасли и перечень отработанных совместно с предприятиями решений. Правительство отметило, что такие предложения будут связаны с логистикой, льготным финансированием мебельщиков, налогообложением и подготовкой кадров.

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