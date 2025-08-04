В Госдуме предложили разработать методику оценки контента учителей в соцсетях

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и ввести временный запрет на увольнение педагогов за личные публикации без экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

Скрозникова предложила подготовить в адрес региональных органов управления образованием и школ методические материалы, содержащие правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов и цифровом пространстве, а также совместно с Минтруда и соцзащиты РФ разработать правовую позицию с целью нормативного закрепления критериев допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность педагогов.

«До урегулирования соответствующих вопросов на нормативном уровне предлагается рассмотреть возможность введения временного моратория на принятие решений об увольнении педагогов по основаниям, связанным исключительно с содержанием их публикаций в социальных сетях, без прохождения установленных процедур объективного рассмотрения и независимой экспертизы», — указано в документе, направленном министру просвещения.

Скрозникова отметила, что зачастую поводом к увольнению становятся жалобы третьих лиц на частные публикации педагогов, размещенные вне рамок профдеятельности и вне рабочего времени. Публикации при этом не содержат противоправного контента.