К началу осени в Калининграде обещают отремонтировать один из трёх советских ДК

ДК «Машиностроитель» который находится в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, обещают отремонтировать к 1 сентября этого года. О том, что в доме культуры заменили окна в галереях и заканчивают ремонт внутренних помещений и залов, в минувшую пятницу, сообщили представители горадминистрации.

«У нас всего три дома культуры, которые сохранились в городе с советских времён, — объяснила глава администрации города Елена Дятлова. — Это один из них. Микрорайон имени Александра Космодемьянского большой, его численность его более 20 тысяч человек, это как довольно крупный город, поэтому он является объектом пристального внимания городских властей и губернатора. Только на культуру мы тут выделяем более 100 млн рублей, и 64 из них идут на учреждения культуры».

Ранее в «Машиностроителе» было отремонтировано фойе отремонтировали и зрительный зал, в котором заработал первый в области муниципальный кинотеатр. объект является площадкой более 30 различных секций и кружков.