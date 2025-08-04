Аналитики: в Калининградской области выросло предложение офисных помещений

По итогам первого полугодия текущего года в Калининградской области увеличилось предложение в сегменте продажи и аренды офисов. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость».



Согласно данным платформы, в сегменте продажи офисов в Калининградской области предложение по сравнению с первым полугодием 2024 года выросло на 32% в среднем за период, в сегменте аренды выбор увеличился на 29%.

Год к году интерес к покупке офисов вырос на 6%. Пользователи платформы чаще интересовались арендой офисов нежели их покупкой. В основном в регионе искали помещения под сдачу размером до 100 квадратных метров (93%). На объекты площадью от 101 до 500 кв. м. пришлось 7% от общего спроса, на офисы размером свыше 500 кв. м — менее 1%. При этом в сегменте продажи 100% спроса пришлись на объекты до 100 кв. м.