Аналитики: в Калининградской области выросло предложение офисных помещений

Аналитики: в Калининградской области выросло предложение офисных помещений
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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По итогам первого полугодия текущего года в Калининградской области увеличилось предложение в сегменте продажи и аренды офисов. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Согласно данным платформы, в сегменте продажи офисов в Калининградской области предложение по сравнению с первым полугодием 2024 года выросло на 32% в среднем за период, в сегменте аренды выбор увеличился на 29%.

Год к году интерес к покупке офисов вырос на 6%. Пользователи платформы чаще интересовались арендой офисов нежели их покупкой. В основном в регионе искали помещения под сдачу размером до 100 квадратных метров (93%). На объекты площадью от 101 до 500 кв. м. пришлось 7% от общего спроса, на офисы размером свыше 500 кв. м — менее 1%. При этом в сегменте продажи 100% спроса пришлись на объекты до 100 кв. м.

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