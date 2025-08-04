Калининградский зоопарк не успевает построить павильон для фламинго к зиме

Калининградский зоопарк не успевает достроить зимний павильон для фламинго в заявленный срок. О том, что муниципальное учреждение культуры испытывает проблемы уже со вторым подрядчиком, главе администрации города Елене Дятловой сообщила директор зоопарка Светлана Соколова. По её словам, первый подрядчик уже включён в реестр недобросовестных.

«Второй подрядчик из Санкт-Петербурга пообещал работать вахтовым методом, — пояснила Соколова. — Вышли на фундамент и тоже исчезли. Сейчас мы снова рассматриваем вопрос о расторжении. Судя по всему, этот злосчастный павильон мы к зиме не построим».

Директор напомнила, что стоимость строительства — 6,5 млн рублей.

В июле 2024 года пресс-служба зоопарка сообщала «Новому Калининграду», что новый объект будет представлять собой быстровозводимую модульно-каркасную некапитальную конструкцию. Разместить его планируют на пруду голенастых.