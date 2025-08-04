Калининградский зоопарк не успевает построить павильон для фламинго к зиме

Калининградский зоопарк не успевает построить павильон для фламинго к зиме
Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка
Все новости по теме: Реконструкция Калининградского зоопарка

Калининградский зоопарк не успевает достроить зимний павильон для фламинго в заявленный срок. О том, что муниципальное учреждение культуры испытывает проблемы уже со вторым подрядчиком, главе администрации города Елене Дятловой сообщила директор зоопарка Светлана Соколова. По её словам, первый подрядчик уже включён в реестр недобросовестных.

«Второй подрядчик из Санкт-Петербурга пообещал работать вахтовым методом, — пояснила Соколова. — Вышли на фундамент и тоже исчезли. Сейчас мы снова рассматриваем вопрос о расторжении. Судя по всему, этот злосчастный павильон мы к зиме не построим».

Директор напомнила, что стоимость строительства — 6,5 млн рублей.

В июле 2024 года пресс-служба зоопарка сообщала «Новому Калининграду», что новый объект будет представлять собой быстровозводимую модульно-каркасную некапитальную конструкцию. Разместить его планируют на пруду голенастых.

Судя по извещению, размещенному на портале Госзакупок, изначально строительство оценивалось в 8,7 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter