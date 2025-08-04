На 2 этап реконструкции Канализационной насосной станции-2 выделяют более 1 млрд (видео)

В Калининграде готовятся ко второму этапу реконструкции Канализационной насосной станции-2. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Подрядчика, согласно размещённым данным, будет искать областной «Водоканал». На работы выделяют 1 172 457 180 рублей. Финансирование рассчитано на три года. 153 020 785 рублей планируют потратить в 2025 году, 694 934 574 — в 2026-м, 324 501 819 — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте указаны не были.

Как сообщалось на сайте «Водоканала» в июне 2025 года, первый этап строительства проходит при поддержке Фонда развития территорий. Рабочие укладывают трубы самотечного коллектора, колодец с монолитными железобетонными стенами погружают на отметку 12 метров.

Подземная часть станции, как уточняется, будет разделена на три этажа. На первом расположится площадка обслуживания задвижек. На втором — машинный зал с дробилками. И на третьем этаже — приёмный резервуар с насосами.

Новая станция будет принимать и перекачивать стоки в главный канализационный коллектор, который потом транспортирует их на очистные сооружения Калининграда.

Второй этап реконструкции планируют реализовать в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».