Погода в Калининградской области 5 августа

Вторник, судя по прогнозам, будет пасмурным и дождливым при комфортной температуре, то есть погода будет идеальной для рабочих будней. Как сообщает Гидрометцентр России, днём 5 августа в Калининградской области ожидается +22°C. Пасмурная погода с высокой вероятностью умеренного дождя и слабым юго-западным ветром (не более трёх метров в секунду) продлится до вечера. Ночная температура с дневных +22°C может опуститься до +13°C. Ветер направления не изменит, но немного усилится. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает умеренные дневные дожди на всей территории региона, которые должны прекратиться лишь ночью.

Традиционно прохладнее всего будет на побережье: в Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске в районе +19°C. В Калининграде, Полесске и Мамоново, а также в Гвардейске и Багратионовске синоптики обещают +21°C, а восточнее +23°C.

Ночью картина будет обратной. Приморье будет самым тёплым: в Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске до +17°C. В Калининграде, Полесске и Мамоново +14°C, в Багратионовске +13°C, а восточнее и вовсе до +12°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортном в плане температуры вторнике и дожде в течение всего дня.

Утром в Калининграде будет в районе +17,6°C, днём она поднимется до 19,5°C, а вечером опустится до +17,3°C. В течение суток обещают влажность на уровне 91%. Днём, согласно этому прогнозу, дождь будет умеренным, а утром и вечером слабым.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что во вторник регион окажется под влиянием фронтального раздела циклона «Floris», что принесет усиление ветра и обильные осадки днём и вечером. Метеомодели ожидают выпадение до 10-20мм дождя.

«С утра до вечера преимущественно облачно, в первой половине дня и до обеда вероятны периодические локальные дожди (особенно на побережье и западе региона: Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Полесский, Гвардейский р-н, в том числе в Калининграде), после обеда по всему региону ожидаются обложные дожди, временами сильные, по области сохранятся до вечера. Днем в Калининграде и области +17...+19°C (в первой половине дня на востоке региона: Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Озерский, Краснознаменский, Неманский р-н до +20...+22°C)», — предупреждают синоптики.