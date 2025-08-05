Победитель торгов на проект благоустройства Семейного сквера снизил цену вчетверо

Во время торгов на проектирование благоустройства Семейного сквера в Калининграде (более распространённое его название Шервудский лес — прим. «Нового Калининграда») произошло снижение первоначальной цены в четыре раза: с 9,2 млн рублей до 2,2 млн.

25 июля городские власти объявили, что разыскивают подрядчика для разработки проектно-сметной документации благоустройства в пределах улиц Яналова, Младшего лейтенанта Родителева и Каштановой аллеи (информация об этом размещена на портале госзакупок).

Согласно проекту контракта, исполнителю работ предстоит предусмотреть обустройство дорожно-тропиночной сети, беговой дорожки, спортивной площадки, воркаута, площадки для выгула собак, модульного общественного туалета, качелей, скамеек, урн и велопарковок, а также освещение территории, кабельную канализацию, декоративные зелёные насаждения и металлические горки, проложенные с использованием рельефа склона рва.

Работы включают в себя три этапа. Первый является подготовительным, где подрядчику нужно будет собрать необходимые данные. На второй стадии он должен будет разработать ПСД и согласовать её с заказчиком, главных архитектором Калининграда и др. Третий этап — прохождение экспертизы и передача документации в администрацию города. Эти работы подрядчику необходимо выполнить в течение 340 дней с даты подписания контракта.

Весной 2024 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов сообщил в эфире «ГорПросвета», что Семейный сквер намерены благоустроить и «привязать» к бывшему теннисному стадиону «Спартак», выкупленному и уже частично застроенному компанией «Спартак». Анисимов считает, что у этой транзитной зеленой зоны есть «потребители, которые не удовлетворены ее текущим состоянием».