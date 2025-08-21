Торги на проект благоустройства Семейного сквера выиграло бюро из Белгорода

Электронный аукцион на проектирование благоустройства Семейного сквера (более распространённое его название Шервудский лес — прим. «Нового Калининграда») выиграло ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Согласно проекту контракта, исполнителю работ предстоит предусмотреть обустройство дорожно-тропиночной сети, беговой дорожки, спортивной площадки, воркаута, площадки для выгула собак, модульного общественного туалета, качелей, скамеек, урн и велопарковок, а также освещение территории, кабельную канализацию, декоративные зелёные насаждения и металлические горки, проложенные с использованием рельефа склона рва.



Работы включают в себя три этапа. Первый является подготовительным, где подрядчику нужно будет собрать необходимые данные. На второй стадии он должен будет разработать ПСД и согласовать её с заказчиком, главным архитектором Калининграда и др. Третий этап — прохождение экспертизы и передача документации в администрацию города. Эти работы подрядчику необходимо выполнить в течение 340 дней с даты подписания контракта.

Во время торгов на проектирование благоустройства Семейного сквера в Калининграде произошло снижение первоначальной цены в четыре раза: с 9,2 млн рублей до 2,2 млн.

Как отмечает портал Rugrad со ссылкой на сервис Rusprofile, ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина» работает с октября 2020 года. Единственным учредителем выступает Максим Воронин. С 2018 года у него работает ИП с основным видом деятельности в сфере архитектуры.

«Архитектурное бюро Максима Воронина» с 2020 года выиграло 36 госконтрактов на 42 млн рублей, среди заказчиков — администрация города Рыльска в Курской области, ГКУ «Мосреставрация», ГКУ Республики Тыва «ГСЗ», администрация Липецка, администрация Бокситогорска, МКУ УКС администрации Белгорода, администрация Лесосибирска, Красноярский краевой центр «Юннаты», администрация Славянска-на-Кубани и т. д.

Весной 2024 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов сообщил в эфире «ГорПросвета», что Семейный сквер намерены благоустроить и «привязать» к бывшему теннисному стадиону «Спартак», выкупленному и уже частично застроенному компанией «Спартак». Анисимов считает, что у этой транзитной зеленой зоны есть «потребители, которые не удовлетворены ее текущим состоянием».