Калининградка потеряла 2,7 млн под предлогом получения пассивного дохода

Все новости по теме: Криминал

32-летняя калининградка хотела получить пассивный доход, но вместо этого лишилась более 2,7 млн руб., из которых 2 млн были кредитными. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевшей поступил звонок в мессенджере от «сотрудника» брокерской компании. Звонивший предложил свою помощь в консультировании женщины по вопросам инвестиций. Женщина согласилась принять помощь от «менеджера» и продолжила с ним диалог. 

Злоумышленник убедил калининградцу в необходимости перевода денежных средств на различные счета с целью пополнения баланса ее личного кабинета в брокерской фирме и совершения сделок для дальнейшего получения гарантированного пассивного дохода от инвестиционной деятельности. Женщина перевела деньги на указанные счета, однако ни разу не вывела их со счета личного кабинета. Осознав, что стала жертвой мошеннических действий, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter