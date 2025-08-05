Калининградка потеряла 2,7 млн под предлогом получения пассивного дохода

32-летняя калининградка хотела получить пассивный доход, но вместо этого лишилась более 2,7 млн руб., из которых 2 млн были кредитными. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевшей поступил звонок в мессенджере от «сотрудника» брокерской компании. Звонивший предложил свою помощь в консультировании женщины по вопросам инвестиций. Женщина согласилась принять помощь от «менеджера» и продолжила с ним диалог.

Злоумышленник убедил калининградцу в необходимости перевода денежных средств на различные счета с целью пополнения баланса ее личного кабинета в брокерской фирме и совершения сделок для дальнейшего получения гарантированного пассивного дохода от инвестиционной деятельности. Женщина перевела деньги на указанные счета, однако ни разу не вывела их со счета личного кабинета. Осознав, что стала жертвой мошеннических действий, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».