В Калининграде собака напала на малолетнюю девочку, прокуратура проводит проверку

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В Калининграде на улице Артиллерийской собака напала на малолетнюю девочку. Прокуратура региона в своём телеграм-канале сообщила, что по данному факту проводится проверка.

Инцидент произошёл 4 августа. В правоохранительные органы поступила информация, что в Детскую областную больницу обратилась 12-летняя школьница. У нее диагностировали укушенную рану лица и другие травмы. Прокуратура отмечает, что, по предварительной информации, на несовершеннолетнюю напала собака породы «американский булли». Владельцы выгуливали животное без намордника, а после нападения собаки на девочку скрылись с места происшествия.

«При надзорном сопровождении прокуратуры данные лица были установлены, ими оказались 20-летние сожители из Калининграда. Прокуратура Калининградской области проводит проверку по данному факту, рассматривается вопрос о направлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Также на контроле надзорного ведомства находится процессуальная проверка, проводимая органами полиции по данному факту», — говорится в сообщении.

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