Минздрав: в ЦГКБ из-за смены главврача задерживают выдачу больничных

В Центральной городской клинической больнице Калининграда (больнице на ул. Летней) из-за смены главврача наблюдается задержка выдачи больничных листов. Об этом сообщил подписчик на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», информацию подтвердили представители минздрава.

Один из читателей сообщил, что электронные больничные не внесены в базу госуслуг, так как «минздрав не сформировал электронную подпись». «Как долго будет это продолжаться? От этого зависят выплаты. Бухгалтерия не может мне без этих данных мне рассчитать больничный», — написал калининградец.

Представители минздрава на странице губернатора сообщили, что «временная задержка» выдачи больничных листов возникла «из-за смены руководства Центральной городской клинической больницы». «Точных сроков указать невозможно. Как только у главного врача появится доступ к программе, все документы будут оформлены согласно установленным правилам. Этот вопрос уже находится в стадии решения», — сообщили в минздраве.

Отметим, что в июле пост главврача ЦГКБ занял врач-хирург Александр Коган, ранее работавший в медицинских центрах Красноярского края и Москвы. Экс-главврач больницы на Летней Иван Саблин, как сообщил источник «Нового Калининграда», трудоустроился в БСМП. В минздраве уточнили, что он занял пост заместителя главврача БСМП по анестезиологии и реанимации.

Скриншот: страница Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»