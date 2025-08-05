В Госдуме предложили увеличить социальный налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить социальный налоговый вычет
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

Главы комитетов Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 тыс. до 360 тыс. рублей и предусмотреть выплату такого вычета за расходы на отдых и оздоровление детей. Об этом сообщает «ТАСС».

«Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление», — указано в пояснительной записке. 

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что время повысить пределы социального налогового вычета и расширить его возможности пришло давно. «Во-первых, цены на все значительно выросли, значит, и компенсация для получателей вычетов за обучение, лечение, стоматологию, спорт и приобретение лекарств тоже должна измениться. Во-вторых, это важный стимул для оздоровления и занятий спортом — пока в основном взрослых, но с реализацией нашего предложения станет еще и дополнительным поводом для обеспечения отдыхом и спортивным образом жизни подрастающего поколения», — отметил он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter