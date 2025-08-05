В Госдуме предложили увеличить социальный налоговый вычет

Главы комитетов Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 тыс. до 360 тыс. рублей и предусмотреть выплату такого вычета за расходы на отдых и оздоровление детей. Об этом сообщает «ТАСС».

«Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление», — указано в пояснительной записке.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что время повысить пределы социального налогового вычета и расширить его возможности пришло давно. «Во-первых, цены на все значительно выросли, значит, и компенсация для получателей вычетов за обучение, лечение, стоматологию, спорт и приобретение лекарств тоже должна измениться. Во-вторых, это важный стимул для оздоровления и занятий спортом — пока в основном взрослых, но с реализацией нашего предложения станет еще и дополнительным поводом для обеспечения отдыхом и спортивным образом жизни подрастающего поколения», — отметил он.