Минприроды: уровень загрязнения воздуха в Калининградской области низкий

Минприроды: уровень загрязнения воздуха в Калининградской области низкий
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

На 2024 год уровень загрязнения атмосферного воздуха в Калининградской области характеризуется как низкий. Как отмечает региональное минприроды, основными источниками загрязнения выступают транспорт, промышленность и предприятия ЖКХ.

В прошлом году объем выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ сократился до 26,6 тыс. тонн, что на 10,1% ниже, чем в 2023-м (29,6 тыс. тонн).

«Один из факторов, способствующих снижению содержания загрязняющих веществ, — применение мер предприятиями по улучшению качества атмосферного воздуха, а именно установка пылегазоулавливающего оборудования. Кроме того, отмечается тенденция к переходу на электротранспорт, — сообщает ведомство. — В течение года также не было зафиксировано случаев высокого или экстремально высокого загрязнения воздуха, что свидетельствует о позитивной динамике в сфере экологии региона».

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