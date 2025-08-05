В Западном линейном управлении МВД на транспорте назначили нового руководителя

Полковника полиции Сергея Титова назначили на должность начальника Западного линейного управления МВД на транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 2002 года Сергей Титов проходил службу на различных должностях начальствующего состава. С 2021 года занимал должность начальника Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. Окончил Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности „Юриспруденция“. За период несения службы в органах внутренних дел неоднократно награждался различными ведомственными видами поощрений», — рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте

Ранее региональной транспортной полицией руководил Игорь Астраханцев.