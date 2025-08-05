Источник: в БФУ настойчиво рекомендовали перевести общение в мессенджер MAX

Преподавателям БФУ имени Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер MAX. О том, что сотрудники университета получили соответствующие письма от руководства, «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник уверяет, что в письме говорится о «настойчивом указании Учредителя» (им является Министерство науки и высшего образования РФ — прим. «Нового Калининграда») уже с сегодняшнего дня скачать мессенджер и начать его использовать как в общении со студентами, так и в рабочих переписках.

Сообщение также уведомляет, что «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство пока не планирует.