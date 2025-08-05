Власти сообщили, когда до Янтарного можно будет доехать по велодорожке

По велодорожке «От косы до косы» до Янтарного можно будет доехать не раньше декабря 2026 года. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-службе регионального министерства культуры и туризма. В министерстве отметили, что по вопросу недостроенных участков 2-й очереди велодорожки в правительство от жителей и туристов поступает много вопросов и жалоб. Пользователи дорожки не довольны тем, что имеются участки, на которых строительные работы либо еще не проводились, либо проводились частично.

«В настоящее время выполняются работы на участках: от перекрёстка дорог „Приморье — Донское“ и „Зеленоградск — Приморск через Светлогорск“ через пос. Янтаровка, пос. Прислово вдоль дороги „Донское — Синявино — Янтарный“ до пос. Синявино и в пос. Янтарный, — уточнили в пресс-службе. — В этой связи обращаем внимание на то, что прокатиться по указанному участку можно будет только после завершения второй очереди строительства (декабрь 2026 года)».

В минкульттуризма добавили, что сейчас жителям и гостям региона доступна для велопрогулок лишь первая очередь велодорожки: от КПП на Куршскую косу в Зеленоградске до поселка Приморье. Её общая протяженность 34,69 км.