Власти сообщили, когда до Янтарного можно будет доехать по велодорожке

Власти сообщили, когда до Янтарного можно будет доехать по велодорожке
Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство велодорожек

По велодорожке «От косы до косы» до Янтарного можно будет доехать не раньше декабря 2026 года. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-службе регионального министерства культуры и туризма. В министерстве отметили, что по вопросу недостроенных участков 2-й очереди велодорожки в правительство от жителей и туристов поступает много вопросов и жалоб. Пользователи дорожки не довольны тем, что имеются участки, на которых строительные работы либо еще не проводились, либо проводились частично.

«В настоящее время выполняются работы на участках: от перекрёстка дорог „Приморье — Донское“ и „Зеленоградск — Приморск через Светлогорск“ через пос. Янтаровка, пос. Прислово вдоль дороги „Донское — Синявино — Янтарный“ до пос. Синявино и в пос. Янтарный, — уточнили в пресс-службе. — В этой связи обращаем внимание на то, что прокатиться по указанному участку можно будет только после завершения второй очереди строительства (декабрь 2026 года)».

В минкульттуризма добавили, что сейчас жителям и гостям региона доступна для велопрогулок лишь первая очередь велодорожки: от КПП на Куршскую косу в Зеленоградске до поселка Приморье. Её общая протяженность 34,69 км.

В ноябре 2024 года министерство по культуре и туризму Калининградской области сообщало о планах увеличить стоимость второго этапа строительства велодорожки от Куршской до Балтийской косы на 17532,39 тыс. рублей. Изначально на велодорожку длиной 54,312 км закладывалось 1024,6 млн рублей. Региональное ведомство тогда предлагало увеличить эту цифру до 1042,2 млн рублей.

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