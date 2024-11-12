Стоимость велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируют увеличить на 17,5 млн

Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует увеличить стоимость второго этапа строительства велодорожки от Куршской до Балтийской косы на 17532,39 тыс. рублей. Проект постановления о внесении соответствующих изменений выложен для публичного обсуждения на портале правительства региона.



Изначально на велодорожку длиной 54,312 км закладывалось 1024667,94 тыс. рублей. Региональное ведомство предлагает увеличить эту цифру до 1042200,33 тыс. рублей.



Ранее минкульттуризма Калининградской области в своем телеграм-канале сообщало о том, что полностью работы по созданию трассы вдоль морского побережья планируется завершить в декабре 2026 года. Участок второй очереди велодорожки проходит от посёлка Приморье Светлогорского района до набережной Балтийска.