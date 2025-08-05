В ДТП под Черняховском пострадали трое несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области в своём телеграм-канале.

Авария произошла вечером 5 августа на трассе «Калининград — Гвардейск — Черняховск — Гусев — Нестеров — граница с Литовской Республикой» около посёлка Шоссейное Черняховского округа. 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» при выезде со второстепенной дороги не уступил служебному автобусу, в котором не было пассажиров.

«В результате ДТП пострадали водитель и трое 16-летних пассажиров легкового автомобиля, направлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса не пострадал», — говорится в сообщении.