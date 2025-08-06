Погода в Калининградской области 6 августа

Днём в среду, 6 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +14,5°C, днём она поднимется до +18,8°C, а вечером опустится до +16,8°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 74-89%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об атлантической прохладе с дождями и усилением ветра в первой половине недели.

«В среду мы окажемся в тыловом секторе атлантического циклона, в зоне неустойчивой северной умеренной воздушной массы: будет еще прохладнее, усилится ветер, осадки станут локальными и кратковременными, — добавляют синоптики-любители. — Днем +17...+19°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, с утра до вечера по всему региону ожидаются локальные и кратковременные ливни, местами сильные, не исключены грозы. Ветер юго-западный/западный: ночью в Калининграде и области умеренный (4-8 м/с), с утра до вечера свежий/сильный (6-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с, при осадках местами сильнее. На побережье в течение всех суток ветер свежий/сильный (6-12 м/с), в порывах до 14-16 м/с (при осадках местами сильнее)».

«На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°C, днём +17...+22°C. Видимость 3-7 км», — сообщает региональное МЧС.