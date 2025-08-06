Наталья Кузнецова покинула пост главы регионального Агентства по имуществу

Наталья Кузнецова покинула пост главы регионального Агентства по имуществу
Наталья Кузнецова. Фото: правительство Калининградской области

Наталья Кузнецова покинула пост главы Агентства по имуществу Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в правительстве региона.

«Руководитель агентства по имуществу правительства Калининградской области Наталья Анатольевна Кузнецова покинула свой пост. С 5 августа обязанности руководителя (директора) Агентства исполняет Сергей Александрович Ягубков», — говорится в сообщении властей.

Кузнецова стала руководителем Агентства по имуществу распоряжением тогда ещё врио губернатора Антона Алиханова в январе 2017 года. До этого она с 2012 года работала на разных должностях в ГК «Содружество-Соя», до этого — в ООО «БалтТехПром». С 2008-го по 2012-й годы возглавляла юридический отдел в филиале ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен». С 2001 года работала руководителем юридической службы на заводе группы «Пивоварни Ивана Таранова» — ООО «Компания ПИТ», реорганизованном в дальнейшем в филиал «Хейнекен».

Сергей Ягубков, исполняющий обязанности руководителя Агентства, ранее работал в должности первого заместителя главы — начальника управления правового обеспечения и земельных отношений.

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