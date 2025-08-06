Синоптики рассказали, когда в области будет устойчивая тёплая погода

Над Центральной Европой и Калининградской областью во второй декаде августа в долгосрочном прогнозе виднеется положительная аномалия средней температуры (на 0,5-1°С выше нормы), дефицит осадков (на 10-30% меньше нормы) и преобладание высокого атмосферного давления относительно нормы. Об этом сообщили синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Это означает, что в атмосфере над нами впервые за долгое время могут преобладать блокирующие процессы (антициклоны), что повышает вероятность устойчивой теплой и относительно сухой погоды, по крайней мере в рамках второй декады», — пояснили синоптики.