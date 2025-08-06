В суд передали уголовное дело о контрабанде свыше 134 кг наркотиков

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении 52-летнего мужчины по статьям о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ и покушении на незаконный сбыт этих веществ в особо крупном размере. Дело передано в суд, сообщило ведомство в своём телеграм-канале.

Отмечается, что в 2022 и 2023 годах обвиняемый и другие участники группы приобрели на территории иностранного государства наркотические средства и психотропные вещества. Скрыв в локомотивах железнодорожного состава, они перевезли их в Калининградскую область. После этого обвиняемый перевёз наркотики в арендованные в Калининграде помещения. Там мужчина хранил вещества для дальнейшего сбыта.

«В феврале 2023 г. при попытке контрабанды еще одной партии наркотиков преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъяты эфедрон, амфетамин, кокаин и другие наркотики общей массой более 134 кг. Уголовное дело рассматривается в Калининградском областном суде. В отношении других фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.