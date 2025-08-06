В Гурьевском округе планируют отремонтировать ранее благоустроенный памятник

В посёлке Поддубное Гурьевского округа планируют провести ремонт ранее благоустроенной братской могилы советских солдат, погибших в феврале 1945 года. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Полностью анонсированная закупка называется «Ремонт объекта культурного наследия „Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года“, 1949 г., Калининградская обл., Гурьевский городской округ, пос. Поддубное». На эти работы готовы выделить до 4,1 млн рублей, финансирование рассчитано на 2025 год. Заказчиком является МКУ «Новомосковское» Гурьевского округа. На момент публикации новости дата начала подачи заявок для участия в конкурсе неизвестна.

Отметим, в мае этого года одна из строительных компаний региона провела благоустроительные работы на мемориале. Тогда застройщик отметил, что на братской могиле покрасили основания мемориальных плит, заменили мощение территории и тротуара, установили новую лавочку. Как пояснили «Новому Калининграду» в МКУ «Новомосковское», работы непосредственно по ремонту объекта должен провести муниципалитет. Частная компания за свой счёт провела только благоустройство территории.