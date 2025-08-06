Власти Светлогорска предупредили о перекрытии Калининградского проспекта

Администрация Светлогорска предупреждает о перекрытии части Калининградского проспекта на участке переулка Гофмана до Майского проезда. Участок дороги будет перекрыт 7 августа с 8:00 до 22:00 для всех видов транспорта в связи с ремонтом ливневого коллектора. Об этом говорится в телеграм-канале муниципалитета.

«Будет полностью перекрыт участок проезжей части и тротуара от перекрёстка Калининградского проспекта с переулком Гофмана до перекрёстка с улицей Майский проезд. Для объезда этого участка рекомендуем автомобилистам пользоваться улицами Карла Маркса, Горького (пер. Гофмана), Ленина, Майским проездом и улицей Коммунальной», — сообщили в администрации.

Для движения рейсовых автобусов в объезд перекрытого участка Калининградского проспекта будет открыто двухстороннее движение по улице Ленина на участке от Калининградского проспекта до ул. Карла Маркса. Не будет посадки пассажиров на остановочных пунктах по направлению в Калининград — «Санатория „Янтарь“» и «Улица К. Маркса», а также в сторону Отрадного на остановочном пункте «Санаторий „Янтарь“».